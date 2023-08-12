Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо высказал мнение о трансфере Захаряна в Испанию

12 Августа 2023 • 11:46 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника сборной России и «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Испанский футбол очень требователен. Надеюсь, у Арсена все получится. Раньше в Испании были отличные российские игроки, и они добились шикарных результатов. Пожелаем ему удачи!» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе сообщалось, что «Реал Сосьедад» согласовал трансфер Захаряна за 12 миллионов евро.

В этом сезоне 20-летний игрок провел за «бело-голубых» четыре матча, забил гол и сделал ассист. Его контракт с москвичами рассчитан до середины следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Рауль Рианчо Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08.23 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.96 3.70 4.00
Видео
12.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.80 3.70 2.48
Видео
12.08.23 в 20:00
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.01 3.50 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
12:34 · Россия. Премьер-лига
Гайч высказался о соперничестве ЦСКА со «Спартаком»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Денисов высказался о поражении «Спартака»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Дзюба играет ключевую роль в атаке «Локомотива»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда рассказал об адаптации в «Спартаке»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»
11:53 · Россия. Премьер-лига
Панченко: «В этом сезоне «Спартаку» не стать чемпионом»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Рианчо высказал мнение о трансфере Захаряна в Испанию
11:34 · Россия. Премьер-лига
Уткин раскрыл секрет, как победить «Спартак»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Отсутствие Дзюбы не должно вызвать много проблем» эксклюзив
11:23 · Россия. Премьер-лига
Умяров оценил старт «Спартака» в РПЛ
10:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА – «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2023
10:47 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Урал» заслуженно победил «Спартак»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Помазун прокомментировал победу над «Спартаком»
10:37 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» - «Факел»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2023
10:27 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Балтика»: прогноз на матч чемпионата России – 13 августа 2023
Все новости
Рекомендуем