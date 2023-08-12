Рианчо высказал мнение о трансфере Захаряна в Испанию

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника сборной России и «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Испанский футбол очень требователен. Надеюсь, у Арсена все получится. Раньше в Испании были отличные российские игроки, и они добились шикарных результатов. Пожелаем ему удачи!» - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Ранее в прессе сообщалось, что «Реал Сосьедад» согласовал трансфер Захаряна за 12 миллионов евро.

В этом сезоне 20-летний игрок провел за «бело-голубых» четыре матча, забил гол и сделал ассист. Его контракт с москвичами рассчитан до середины следующего года.