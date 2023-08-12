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Кечинов: «В последнем пропущенном мяче на сто процентов виноват Свинов» эксклюзив

12 Августа 2023 • 11:38 Комментировать
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Урала»

- Результат матча закономерен?

- В большей степени – да. Так, как «Спартак» играет в обороне, рано или поздно должно было вылиться в такое поражение. Вчера мы это и увидели. Все ошибки в защите, которые были и в прошлых матчах, вчера вылились в первый отрицательный результат.

- Четыре пропущенных мяча от «Пари НН», три от «Урала». Возможно ли с такой обороной претендовать на золото?

- Тяжело вылезать только за счет одной атаки. Нельзя же только на одной половине сидеть и чтобы до твоих ворот ничего не доходило. Это не реально. Конечно, если «красно-белые» не усилят игру в обороне, не купят игроков, которые соответствовали бы уровню клуба, будет сложно бороться.

- Чем вызваны такие проблемы в обороне: недоработка тренерского штаба, низкий уровень игры футболистов?

- Сложно сказать. Наверняка на тренировках ведется работа по усилению игры в обороне. И вроде бы футболисты моментами играют здорово. Но если брать в целом, идет потеря концентрации, постоянная потеря позиций, детские ошибки. И в прошлом сезоне это было, значит, это уже системная проблема.

- Свинов не тянет уровень «Спартака»?

- Он отразил пенальти вчера. Но последний мяч, который забил Бикфалви, это на сто процентов на совести Свинова. Пошла передача, Литвинов сопровождал соперника, если бы вратарь стоял в раме, то уралец никогда в жизни не забил бы этот мяч. Тем более что Литвинов боролся с Бикфалви. Но пошло движение вратаря, наверняка Свинов еще и крикнул, что он играет, и мы видели, что Литвинов остановился и даже руки развел, давая понять, чтобы голкипер забирал мяч. А Свинов ни туда и ни сюда. Из-за детской ошибки пропустили нелепейший мяч.

- В матче с «Уралом» у «Спартака» не было подбора в опорной зоне, и много ударов соперник наносил из центра. Кто виноват?

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- Может быть, физически что-то было не в порядке. Но судя по прошлым матчам, форма нормальная. Может быть, в этой игре не хватало свежести тем ребятам, которые отвечали за подбор.

- Игру Рябчука как оцените?

- Он неплохо выглядит. Резкий, быстрый, неуступчивый. Он поможет. Только на этой позиции обычно Хлусевич играл и до этого играл неплохо, был в порядке.

- Бонгонда опять забил. Он светлое пятно сейчас в рядах «Спартака»?

- Да. Он в хорошей форме, забивает. Мне он очень нравится.

- Следующий матч с «Зенитом». Нет опасений, что он еще больше накидает?

- Не думаю. Там будет другая концентрация и настрой. Сейчас «Урал» опустил «Спартак» с небес на землю. Будет совсем другое отношение к этому матчу. Настрой будет сумасшедший. Как и самоотдача с концентрацией. Не будет даже сиюминутного расслабления, как мы видели в прошлых матчах.

- Есть ли у вас надежда на победу?

- У меня есть.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Валерий Кечинов Илья Свинов
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