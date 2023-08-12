Уткин раскрыл секрет, как победить «Спартак»

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал вчерашнее поражение московского «Спартака» от «Урала» в поединке четвертого тура Российской премьер-лиги.

«Спартак» абсолютно победим. Секрет один - не бросать игру. «Пари НН» и то игру перевернули, только рановато, были биты в концовке. А вот у «Урала» получилось», - написал Василий в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Урал» забил два гола в концовке матча и одолел «красно-белых» со счетом 3:2. Это первое поражение подопечных Гильермо Абаскаля в новом сезоне. Следующий матч столичный клуб проведет на выезде против петербургского «Зенита» 20 августа.