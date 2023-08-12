Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-зелёными» и «Крыльями Советов».

Самарцы хорошо начали сезон. Вы расцениваете это как случайность или в этом году команда может побороться за место в первой половине таблицы?

Это покажет время. У некоторых команд старт не заладился, так что «Крылья» в этом плане молодцы. Какие-то клубы буксуют из-за недоукомплектованного состава, каким-то не везёт по игре. Это может отрицательное повлиять на психологическое состояние коллектива. «Крылья» с самого старта показывают правильный настрой и хорошее физическое состояние. Видно, что некоторые молодые футболисты уже раскрылись и показывают хороший футбол. В начале сезона нужны постоянные положительные результаты для того, чтобы получить уверенность и окрепнуть психологически. Самарцы здесь двигаются в правильном направлении. Вопрос в том, на сколько времени у них хватит сил и запала.

Со стороны «Локомотива» в этой игре не примет участие Артём Дзюба. Это сильно ударит по команде?

Наличие или отсутствие забивного нападающего всегда влияет на игру. С высокорослым форвардом можно играть по-разному. Дзюба может цепляться за мячи и скидывать их на партнёров или замыкать прострелы с флангов. С такими форвардами играть легче, но у «Локо» есть и другие качественные футболисты в атаке, которые могут взять лидерство на себя. Изидор забивает, Пиняев должен дальше прибавлять.

В целом как оцените игру команды в нападении?

Линия нападения у команды весьма сильная. Дзюба не играл в последней игре на Кубок, так что встаёт вопрос с Изидором. Спортивный директор говорил, что не всё так просто. Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг него. Баринов в центре поля тоже сильно влияние на игру команды, так что отсутствие Дзюбы не должно вызвать много проблем у команды.