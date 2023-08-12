Умяров оценил старт «Спартака» в РПЛ

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров оценил старт команды в новом сезоне Российской премьер-лиги по 10-балльной шкале.

«Для идеального старта нужно было побеждать. Но ничего, двигаемся дальше. Если бы обыграли «Урал», было бы десять. Сейчас - семь-восемь», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В рамках четвертого тура Премьер-лиги «красно-белые» на выезде уступили екатеринбургскому «Уралу» со счетом 2:3. В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице. Следующий поединок «Спартак» проведет против петербургского «Зенита» на следующих выходных.