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Умяров оценил старт «Спартака» в РПЛ

12 Августа 2023 • 11:23 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров оценил старт команды в новом сезоне Российской премьер-лиги по 10-балльной шкале.

«Для идеального старта нужно было побеждать. Но ничего, двигаемся дальше. Если бы обыграли «Урал», было бы десять. Сейчас - семь-восемь», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В рамках четвертого тура Премьер-лиги «красно-белые» на выезде уступили екатеринбургскому «Уралу» со счетом 2:3. В настоящий момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице. Следующий поединок «Спартак» проведет против петербургского «Зенита» на следующих выходных.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
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