Умяров: «Урал» заслуженно победил «Спартак»

В рамках четвертого тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде потерпел поражение от «Урала» со счетом 2:3. Своим мнением по этому матчу поделился полузащитник «красно-белых» Наиль Умяров.

«Всегда побеждать это хорошо, но нужно уметь и принимать поражения. В данной ситуации нужно принять, что «Урал» заслужил эту победу. Проигрывать обидно, но мы имеем, что имеем», - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего фиаско спартаковцы с девятью баллами опустились на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Урал», в свою очередь, набрал десять очков и поднялся на первую позицию. На второй строчке располагается «Краснодар», который имеет одну игру в запасе.