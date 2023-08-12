Помазун прокомментировал победу над «Спартаком»

Страж ворот «Урала» Илья Помазун высказался о волевой победе над московским «Спартаком» в матче четвертого тура чемпионата России. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

«Мы довольно неплохо выглядели, создавали много моментов, много не забили. Проявили характер и вырвали очень важную победу для турнирной таблицы, заработали очки», - цитирует голкипера издание «Чемпионат».

Благодаря вчерашнему успеху «Урал» набрал десять баллов и поднялся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» упустил лидерство и опустился на третью позицию.