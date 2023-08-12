Селюк высказал мнение о матче «Локомотив» - «Крылья Советов»

Агент Дмитрий Селюк высказался о предстоящем поединке между столичным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Премьер-лиги.

«Локомотив» не очень хорошо выглядел с ЦСКА. Думаю, Галактионов сделает выводы. Обе команды любят играть в атакующий футбол. Мой прогноз - обе команды забьют», - приводит слова Дмитрия «Спорт КП».

«Локомотив» примет «Крылья Советов» на домашнем стадионе «РЖД Арена» сегодня, 12 августа. Начало матча запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж организует Liveresult.ru.

Перед этой встречей хозяева занимают седьмое место, а гости располагаются на четвертой строчке.