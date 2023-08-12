Мостовой выбрал ставку на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился прогнозом на матче между столичным «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» в четвертом туре Премьер-лиги.

«Локомотив» сильнее. Клуб мог и лучше стартовать, набрать больше очков. «Крылья» вряд ли смогут навязать борьбу «железнодорожникам». Выберу ставку «победа «Локомотива», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.