«Ростов» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Ростов» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ростов - Рубин
Доступ после регистрации
Протокол игры
Песьяков Сергей•Вахания Илья•Прохин Данила•Мелёхин Виктор•Чернов Евгений•Акбашев Роман• 21'Глебов Данил•Уткин Даниил•Ионов Алексей•Комличенко Николай•Мохеби Мохаммад
Дюпин Юрий•Ашурматов Рустам•Грицаенко Алексей•Мартынович Александр•Кузнецов Даниил•Апшацев Марат•Иванов Олег•Рахмоналиев Умарали• 38'Рожков Илья35' (Лисакович Виталий (35') •Даку Мирлинд•Кабутов Дмитрий
12 августа. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).
Бан пользователя