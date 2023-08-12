«Оренбург» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Оренбург» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Оренбург - Краснодар
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Протокол игры
Сысуев Николай•Башич Иван•Перес Матиас•Печенин Кирилл•Гойкович Ренато•Адамов Арсен•Флорентин Сесар Габриэль•Капленко Кирилл•Гюрлюк Эмирджан•Оганесян Степан•Марин Джимми
Сафонов Матвей•Петров Сергей•Волков Сергей Евгеньевич•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Олусегун Джуниор•Батчи Жоау•Кривцов Никита•Сперцян Эдуард•Черников Александр•Кордоба Джон
12 августа. Стадион "Газовик".
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