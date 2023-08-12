«Локомотив» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В четвёртом туре чемпионата России по футболу встречаются «Локомотив» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Крылья Советов
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Протокол игры
Лантратов Илья•Ненахов Максим•Погостнов Егор•Фассон Лукас•Тикнизян Наир•Пиняев Сергей•Баринов Дмитрий•Миранчук Антон•Карпукас Артём•Сарвели Владислав•Глушенков Максим
Ломаев Иван•Горшков Юрий•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Бейл Гленн•Гарре Бенхамин•Костанца Фернандо•Бабкин Сергей•Салтыков Никита•Шитов Владислав•Хубулов Владимир
12 августа. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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