Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Лидерство «Краснодара» - временное явление»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о выступлении «Краснодара» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

«Лидерство «Краснодара» в чемпионате - это временное явление. Ребята подустанут и опустятся вниз. По итогам первого круга я даю им пятое место», - приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

После вчерашней победы лидерство в турнирной таблице захватил «Урал», набравший десять баллов. «Краснодар» (9) имеет одну игру в запасе. В воскресенье, 13 августа, «быки» на выезде встретятся с «Оренбургом». Тройку лидеров Премьер-лиги замыкает столичный «Спартак».