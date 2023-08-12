Игнатьев назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака»

Известный футбольный специалист Борис Игнатьев рассказал, кто из игроков московского «Спартака» виноват в поражении от екатеринбургского «Урала» (2:3) в матче четвертого тура чемпионата России.

«Вратарь отвечает за этот эпизод, это его обязанность. Литвинов не участвовал в этом эпизоде, он полностью доверился вратарю. Поэтому можно сказать, что Свинов ошибся в этом эпизоде», - передает слова Игнатьева «Газета.Ru».

Напомним, что решающий мяч спартаковцы пропустили в добавленное время. После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля опустились на третье место, а «Урал» захватил лидерство.