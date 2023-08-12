Камоцци: «Бонгонда может стать лучшим игроком РПЛ»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре атакующего полузащитника команды Тео Бонгонда.

«Бонгонда делает разницу на поле: есть надежда, что так и будет дальше продолжаться, и Тео сможет стать лучшим игроком в РПЛ», - передает слова Камоцци издание Metaratings.ru.

Бонгонда перешел в стан «красно-белых» из испанского «Кадиса» в текущее трансферное окно. Сделка обошлась «Спартаку» в семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист сыграл четыре матча в Премьер-лиге, забил три гола и сделал одну результативную передачу.