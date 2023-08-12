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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первое поражение «Спартака» в сезоне-2023/2024 чемпионата России

12 Августа 2023 • 12:33 Комментировать

Московский «Спартак» потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда Гильермо Абаскаля не проигрывала в трёх матчах чемпионата России и двух поединках на Кубок России. При этом все последние поединки «красно-белых» оказывались весьма драматичными.  Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, в каком туре в прошлых сезонах «Спартак» терпел поражения и к чему это приводило.

Упущенная победа в компенсированное время

Московский «Спартак» был близок к тому, чтобы одержать четвёртую подряд победу в рамках чемпионата России. Но в дело вмешался екатеринбургский «Урал». Виктор Ганчаренко и его парни просто невероятны на старте этого сезона. 

Поэтому неудивительно, что они стали лидерами чемпионата России, а их матч против «Спартака» собрал рекордное количество зрителей с момента введения Fan ID. Подопечные Гильермо Абаскаля вели в счёте, но после девяностой минуты пропустили дважды. Неудачная игра Руслана Литвинова, не сумевший проявить себя голкипер Илья Свинов, усталость и потеря концентрации всей обороной «красно-белых» – всё вкупе в итоге принесло первое поражение в сезоне. Хороший подарок сделали москвичи…к 300-летию Екатеринбурга.

Лучший результат в чемпионском сезоне

В чемпионском сезоне-2016/2017 «Спартак» проиграл только в восьмом туре. Это лучший результат «красно-белых» в последних восьми сезонах. В семи сыгранных турах сезона-2016/2017 «красно-белые» лишь однажды сыграли вничью – с казанским «Рубином» на выезде, а поражение потерпели в родных стенах от «Уфы». Отметим, что в том сезоне «Спартак» в компенсированное время сам забивал, а не пропускал, как в матче с «Уралом». Это позволило ему завоевать золотые медали чемпионата России.

Лучше старт – лучше итоговый результат

Эта закономерность очевидна, если проанализировать последние восемь сезонов «Спартака». Поражение в первом туре в сезоне-2021/2022 привело к итоговой десятой строчке в турнирной таблице. Чем дольше «Спартаку» удавалось не проигрывать, тем выше «красно-белые» располагались в общем рейтинге команд. В сезоне-2022/2023 «Спартак» потерпел первое поражение в шестом туре от «Динамо». При этом начал сезон с ничейного результата с «Ахматом», но сумел взять бронзовые награды.

В сезоне-2020/2021 похожий старт, но с двумя ничейными результатами и поражением в седьмом туре от ЦСКА. Как итог – серебряные награды.

Проиграли после десятого тура

В 1990-х «Спартак» был настоящим гегемоном чемпионата России. Однако мог легко проиграть в первом туре, как это было в сезоне-1996, когда «красно-белые» в первом туре Высшей лиги проиграли на выезде калининградской «Балтике». И это не влияло на итоговый результат.

Трижды за свою российскую историю «Спартак» терпел поражение в десятом или позже туре. Такое случалось в 1994-м, 2000-м и 2007 годах. Рекордная серия из 14 успешных матчей на старте сезона-1994 остаётся невероятной. Но равных «Спартаку» в только что появившемся тогда чемпионате России не было. Первые потерянные очки в 1994-м пришлись на гостевой матч с «Аланией» из Владикавказа.

Хороший старт – это, бесспорно, залог успеха. Но важно соблюдать баланс на всей дистанции. Тем более что уже в следующем туре «красно-белым» играть против «Зенита», который несколько раз наносил первое поражение «Спартаку» в сезоне. В этот раз история не повторится.

Первое поражение «Спартака» в чемпионатах России

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Сезон
Первое поражение, тур

Итоговая позиция в

турнирной таблице

2023/20244?
2022/202363
2021/2022110
2020/202172
2019/202037
2018/201975
2017/201843
2016/201781
2007102
2000111
1994141
Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал РПЛ Виктор Ганчаренко Гильермо Абаскаль
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