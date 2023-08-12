Бубнов сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Краснодар»

В рамках четвертого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле примет «Краснодар». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:3. У «Краснодара» очень сильная атака. У «быков» есть все возможности, чтобы закрепиться на первых строчках таблицы. Жду игры на встречных курсах, где «Краснодар» окажется победителем», - цитирует Бубнова издание Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Оренбурге сегодня, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.