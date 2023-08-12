Бубнов: «Для «Спартака» всё закончилось трагедией»

Экс-защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результате поединка против «Урала». Матч четвертого тура прошел в Екатеринбурге и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 3:2.

«Спартак» выглядел плохо, а «Урал» - молодцы! Для «Спартака» всё закончилось трагедией. Болельщикам впору принимать валидол, но смотреть такие матчи очень интересно», - передает слова эксперта издание Sportbox.

После вчерашнего поражения «Спартак» с девятью баллами опустился на третье место в турнирной таблице. Что касается «Урала», то подопечные Виктора Ганчаренко набрали десять очков и поднялись на первую строчку в Премьер-лиге.