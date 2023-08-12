Ловчев отреагировал на первое поражение «Спартака»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» от екатеринбургского «Урала» в рамках четвертого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Урала».

«Ничья была бы закономернее, но не могу сказать, что «Урал» победу не заслужил. По обороне «Спартака» есть вопросы - Абаскаль работает второй сезон, и организация игры в обороне - его работа», - приводятся слова Ловчева в его телеграм-канале.

«Спартак» выигрывал со счетом 2:1, однако в самом конце встречи пропустил два мяча и потерпел первое поражение в сезоне. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Зенита» 20 августа.