Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Испанский клуб согласовал с «Динамо» трансфер Захаряна

12 Августа 2023 • 07:56 Комментировать (1)

Испанский «Реал Сосьедад» близок к оформлению трансфера российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом рапортуют журналисты Noticias de Gipuzkoa.

Согласно сведениям источника, клуб Ла Лиги согласовал детали трансфера с московским «Динамо», владеющим правами на 20-летнего игрока. Сумма сделки составит 12 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусные выплаты.

Захарян является воспитанником академии «бело-голубых». За первую команду «Динамо» хавбек выступает с 2021 года. Срок действующего контракта Арсена с московским коллективом истекает летом 2024 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
12 Августа 2023 в 09:48
не верю
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08.23 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.96 3.70 4.00
Видео
12.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.80 3.70 2.48
Видео
12.08.23 в 20:00
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.01 3.50 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
09:42 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Лидерство «Краснодара» - временное явление»
09:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев назвал виновника третьего гола в ворота «Спартака»
08:51 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Бонгонда может стать лучшим игроком РПЛ»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Оренбург» - «Краснодар»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Для «Спартака» всё закончилось трагедией»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев отреагировал на первое поражение «Спартака»
05:14 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Урал» не мог проиграть «Спартаку», даже ничья была бы несправедливой»
04:31 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что голкипер «Спартака» виновен в третьем пропущенном голе
04:07 · Россия. Премьер-лига
Игнатьеву понравилась игра «Урала»
03:32 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» заслуживал ничью в игре с «Уралом»
03:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил выступления Зайнутдинова на «три с плюсом»
11 Августа
22:18 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Спартак» – заложник своего стиля»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» раскрыл секрет успешного старта сезона
22:04 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв похвалил ЦСКА за продажу Зайнутдинова
21:59 · Россия. Премьер-лига
В «Пюнике» рассказали, при каком условии подпишут Кутепова
Все новости
Рекомендуем