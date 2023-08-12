Испанский клуб согласовал с «Динамо» трансфер Захаряна

Испанский «Реал Сосьедад» близок к оформлению трансфера российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом рапортуют журналисты Noticias de Gipuzkoa.

Согласно сведениям источника, клуб Ла Лиги согласовал детали трансфера с московским «Динамо», владеющим правами на 20-летнего игрока. Сумма сделки составит 12 миллионов евро. Также в соглашении предусмотрены бонусные выплаты.

Захарян является воспитанником академии «бело-голубых». За первую команду «Динамо» хавбек выступает с 2021 года. Срок действующего контракта Арсена с московским коллективом истекает летом 2024 года.