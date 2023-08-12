Тарханов: «Урал» не мог проиграть «Спартаку», даже ничья была бы несправедливой»

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов считает совершенно заслуженной победу «Урала» в матче четвертого тура российского чемпионата, в котором команда одолела не потерявшего до этого ни одного очка московский «Спартак». Тарханов считает, что даже ничья стала бы неудачей для «Урала», который, на его взгляд, переиграл гостей из Москвы.

- «Урал» никак не мог проиграть. И даже ничья не была бы справедливым исходом. Моментов у хозяев было достаточно. Тем более, что они ещё и пенальти не забили. Уральцы выиграли по делу, - цитирует слова Александра Тарханова Vprognoze.ru.