Кечинов считает, что голкипер «Спартака» виновен в третьем пропущенном голе

Московский «Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне, команда пропустила три гола, и Валерий Кечинов, бывший футболист «Спартака», считает, что в третьем мяче повинен голкипер Илья Свинов. По мнению Кечинова, он неосмотрительно покинул ворота и помешал защитнику.

- Идет передача за спину, Литвинов сопровождает Бикфалви. И несется на него Свинов. Зачем ты бежишь в борьбу — ты же видишь, Литвинов ставит корпус, борется, - цитирует слова Кечинова издание Газета.Ru.

В пятом туре чемпионата московскому «Спартаку» предстоит очень ответственный матч - с питерским «Зенитом».