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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьеву понравилась игра «Урала»

12 Августа 2023 • 04:07 Комментировать

Обыграв московский «Спартак» в стартовом матче четвертого тура российского чемпионата, «Урал» выдал свой лучший старт в истории выступлений в РПЛ - десять очков после четырех матчей. Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев положительно удивлен игрой уральцев. Он считает, что команда очень сильно прибавила в ментальном плане и перестала бояться какого бы там ни было соперника.

- Красно-белые много контролировали мяч, доходили до чужой штрафной площади, но им не хватало то времени, то свободных зон. «Урал» вел себя очень авторитетно, не боясь именитого соперника. Это говорит о высоком уровне психологической зрелости команды, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Борис Игнатьев
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