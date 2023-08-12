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Кечинов считает, что «Спартак» заслуживал ничью в игре с «Уралом»

12 Августа 2023 • 03:32 Комментировать
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

В стартовом матче четвертого тура российского чемпионата московский «Спартак» потерпел свое первое поражение в сезоне - команда Гильермо Абаскаля уступила в Екатеринбурге местному «Уралу». Бывший футболист московского клуба, Валерий Кечинов, считает такой исход игры не совсем справедливым. По его мнению, москвичи заслуживали хотя бы одно очко.

- С такой игрой в обороне рано или поздно это должно было произойти. Так, как «Спартак» играет в обороне, так играть, конечно же, нельзя. Тем не менее, ничья на мой взгляд — более справедливый результат, - цитирует слова Валерия Кечинова издание Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов
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