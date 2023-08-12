В прошлом вице-президент московского «Локомотива» и гендиректор «Ростова» Юрий Белоус в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матчей этих команд в 4-м туре чемпионата России.

«Локомотив» – «Крылья Советов»

- Мы знаем, как здорово «Крылья Советов» сыграли в прошлом туре против «Ростова». «Локомотиву» против них придётся непросто. Не удивлюсь, если «Крылья» на «РЖД Арене» выстроят оборону так, что приобретут очки.

«Ростов» – «Рубин»

Нужно иметь в виду, что у «Рубина» на сегодняшний день нет ни одной победы в сезоне. Но и «Ростов» не очень-то хорошо выступает. С одной стороны, фактор своего поля должен сыграть в пользу «Ростова». С другой стороны, Рашид Рахимов очень сильный мотиватор. Поэтому я не исключаю серьёзной борьбы и ничейного результата.

Оба обозначенных матча состоятся сегодня, 12 августа. Игра «Локомотив» – «Крылья Советов» начнётся в 15:00, а встреча «Ростов» – «Рубин» стартует в 20:00.