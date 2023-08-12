Пономарёв оценил выступления Зайнутдинова на «три с плюсом»

Московский ЦСКА продал Бактиера Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ», и Владимир Пономарев, бывший футболист клуба и сборной СССР, считает, что ЦСКА правильно сделал.

Он считает, что Зайнутдинов был чем-то вроде «всесезонных покрышек» - не очень хорошие летом и не очень хорошие зимой. Вот и Зайнутдинов, по словам Пономарева, был готов сыграть везде - но везде посредственно.

- Запомнился Бактиер тем, что его пихали в любую дыру. Он играл и на левом фланге, и в центре, и в полузащите, и в обороне — где только не играл. Делал он это посредственно, на три с плюсом. Он не игрок для решения высоких задач, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.