Пономарёв похвалил ЦСКА за продажу Зайнутдинова

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев считает продажу Бактиера Зайнутдинова отличной сделкой для московского клуба. Полузащитник сборной Казахстана перешел в турецкий «Бешикташ», и Пономарев видит в этом возможность усилить состав.

- Это хорошая сделка для ЦСКА, отличная продажа. Наверное, на вырученные деньги клуб приобретет футболиста в линию атаки. Надо постараться приобрести игрока повыше классом, чем те, что есть сейчас, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

В четвертом туре российского чемпионата московский ЦСКА сразится с «Сочи», это случится тринадцатого августа.