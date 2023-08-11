В «Пюнике» рассказали, при каком условии подпишут Кутепова

В ереванском «Пюнике» высказались по поводу интереса к экс-игроку сборной России, московских «Спартака» и «Торпедо» Илье Кутепову.

«Сейчас этот вопрос на паузе – наш тренерский штаб выжидает, его позиция неприоритетная. Хотели понять: если проходим в групповой этап Лиги конференций, то точно будем усиливать эту позицию и вернемся к его кандидатуре», - делится с порталом Sport24 президент армянского клуба Артур Согомонян.

Напомним, что Кутепов по окончании минувшего сезона стал свободным агентом, покинув «Торпедо» и до сих пор находится без клуба. Защитнику 30 лет.