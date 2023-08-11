В «Факеле» признали, что Кубок России не является приоритетом для клуба

Роман Асхабадзе, занимающий пост гендиректора воронежского «Факела», признал, что для его команды успех в Кубке России не является приоритетом. Сейчас воронежцы слишком слабы, чтобы позволять себе борьбу на два фронта.

«Для нас Кубок России — не приоритет. Вообще не приоритет. наш резерв не соответствует борьбе на два фронта. Мы реалисты, и говоря о том, что Кубок — не приоритет, просто расставляем акценты. Наша основная задача — чемпионат России», - цитирует функционера «РБ Спорт».

Напомним, что на неделе «Факел» сенсационно обыграл в Москве на выезде ЦСКА – 2:0. Эта игра проходила в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

В рамках РПЛ команда Вадима Евсеева проиграла пока во всех трёх турах и имеет ноль очков.