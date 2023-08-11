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Биджиев: «У «Спартака» сейчас качели, в прошлом году он был стабильнее» эксклюзив

11 Августа 2023 • 21:35 Комментировать
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь московских ЦСКА и «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча четвёртого тура чемпионата России «Урал» – «Спартак-Москва» (3:2).

- Прежде всего, стоит отметить достаточно неожиданный результат. «Спартак» до игры был фаворитом, но «Урал» особенно у себя дома является неуступчивым соперником. Матч выдался напряжённым и интересным. «Урал» быстро открыл счёт, однако спартаковцы сумели переломить ход игры. Когда они повели в счёте 2:1, показалось, что они взяли игру под контроль. Но футболисты «Урала» играли до конца и забили два рабочих мяча: один после штрафного и другой, когда они воспользовались несогласованностью действий защитников и вратаря «Спартака». Я считаю, что «Урал» победил заслуженно. Победа над «Спартаком» всегда очень значительна. Этот результат ещё раз подчёркивает, что в нашем чемпионате нет простых соперников.

- «Урал» теперь вышел на первое место.

- Рано кого-то записывать в фавориты по начальным турам, но если команда идёт на первом месте, пусть и промежуточно, она заслуживает внимания и уважения. А спартаковцы не могут пока стабилизировать свою игру, у них есть перепады.

- До этого «Спартак» выиграл пять матчей подряд на старте сезона, и там нередко тоже бывало на тоненького.

- Если взять прошлый год, то «Спартак» тогда смотрелся как-то более стабильно, а сейчас у него довольно часто происходят качели. Он может проигрывать по ходу матча, собраться и вырвать победу, а может, наоборот, упустить преимущество в счёте и проиграть, как в матче с «Уралом». Возможно, пять побед подряд подействовали на спартаковцев усыпляюще, но я не склонен считать, что они недооценили «Урал». В первую очень стоит похвалить екатеринбургскую команду, потому что она была хорошо заряжена на игру и действовала очень организованно. Опять же, по моему мнению, «Урал» выиграл по делу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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