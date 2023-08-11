Четвёртый тур Премьер-лиги начался с, наверное, самого драматичного матча уик-энда между «Уралом» и «Спартаком». «Красно-белые» слабо реализовывали свои моменты и постоянно допускали угрозу воротам Ильи Свинова. Уральцы не реализовали пенальти в самом начале, но на 45-й минуте все же забили, когда Даниэль Мишкич реабилитировался. Спартаковцы забили два мяча после перерыва, но снова напропускали перед свистком. За несколько минут команда Виктора Ганчаренко перевернула игру с ног на голову и победила 3:2.

Как это было, вспоминаем в видеообзоре.