Ганчаренко сломал «Спартак» Абаскаля: из-за кого «красно-белые» проиграли впервые в сезоне

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Вот и прервалась победная серия «Спартака», а «Урал» возглавил РПЛ. Отличный сценарий наблюдаем мы после четырёх туров чемпионата России, а как «шмели» добыли победу – отдельный сюжет. Ударная концовка становится фишкой команды Ганчаренко. Не сказать, что «Спартак» весь матч играл лучше, но финиш матча так вообще провалил.

Из-за кого же «красно-белые» проиграли первый матч в сезоне? Давайте пройдёмся по персоналиям Гильермо Абаскаля.

Статистика матча: владение мячом – 37:63, удары по воротам – 22:11, в створ – 8:5, угловые – 7:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

ИЛЬЯ СВИНОВ – 7,0. Очень много сумбура в обороне «Спартака», в которой Свинов виноват в меньшей степени. Но момент с победным голом Бикфалви конечно же в пассив голкипера – не разобрались с Литивновым. Однако отражённый пенальти и четыре сейва с игры Свинов записывает себе в актив.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,0. Катастрофический бардак в обороне «Спартака» невозможно не заметить. Постоянные позиционные ошибки, проигрыш в единоборствах на стандартах, жёлтая карточка в случае с Джикией. Положительную оценку тут получить невозможно.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,0. Литвинов продолжатель бардака в обороне. Не разобрался в главном эпизоде, позволив забить Эрику Бикфалви, очень часто ошибался. Абаскалю, конечно же, нужно думать над обороной. Очень сильно контрастирует защита «красно-белых» с их летучей атакой.

ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,5. Первый матч в основе «красно-белых» Рябчуку не удался. Мишкич смещался налево и переигрывал Олега, Тимур Аюпов дважды бил очень опасно. Однажды даже заработал пенальти. А вот в активе Олега Рябчука не значится отборов, в единоборствах он тоже выглядел средне.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Фланги обороны не сильно ушли от проблем центра. Литвинов с Джикией объединились в плане бардака, а Денисов с Рябчуком работали поочерёдно. Даниил начудил чуть меньше – по одному отбору и перехвату есть, 4 единоборства выиграно. Но нельзя сказать, что нейтрализован Юшин, принесший много опасности с этого фланга.

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Очень тяжело приходилось в единоборствах и Роману. Зобнин всего раз выиграл борьбу за мяч, четырежды вступая в такие эпизоды. Центр поля остался за «Спартаком», однако владение это было скорее стерильным. Виноват в том числе и Зобнин, у которого ни одной обостряющей передачи нет.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,5. Люксембуржец взял на себя куда больший объём работы. Он и в атаке был активнее: отдал две ключевые передачи, и в обороне куда лучше: выиграл 6 единоборств из 10, трижды удачно сыграл в отборе, заработал два штрафных удара. Но и этого не хватило, чтобы справиться с Каштановым и Мишкичем.

ХЕСУС МЕДИНА – 4,5. Очень неожиданное появление Медины на месте «десятки» себя не оправдало. Хесус искал себя, постоянно смещаясь на фланги (чаще – правый), однако это себя не оправдало. Парагваец потерялся в атакующих комбинациях (ни одной острой передачи) и единоборства (одно выигранное), так и не принеся пользу команде.

ТЕО БОНГОНДА – 8,0. Продолжает шикарную серию Бонгонда, что ни матч, то результативное действие. Отметим очень умное движение Тео – он отлично отклеился от опекуна и на кросс Промеса, и вообще бодро смещался во фланг. Бонгонда уже сейчас можно назвать отличным приобретением.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,5. Квинси с голевой передачей, активными обострениями и собственным ударом в штангу. Промес по традиции выдержал уровень, постоянно участвовал в комбинациях, созидал, был активен, но по КПД чуть уступил Соболеву и Бонгонда.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Автор второго гола «Спартака», забитого после небольшого соло. Соболев и кроме гола сыграл очень полезно – Александр выиграл 8 единоборств из 11, сделав пару отличных скидок. Нагнетал давление регулярно. Угрожал воротам и сам, четырежды пробив и трижды попав в створ.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о. Грубо ошибся уже через 4 минуты после появления, Шеттине простил – попал в штангу.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.