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Гладилин: «Для «Спартака» никакой трагедии не произошло, главное, что есть игра» эксклюзив

11 Августа 2023 • 20:45 Комментировать (1)
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Урала».

- Как оцените игру «Спартака»? Команда была не похожа сама на себя.

- Сошлись два равных соперника. «Урал» был очень мотивирован. Команда находится в хороших кондициях. Не зря она сейчас в лидирующей группе. Ганчаренко удалось собрать хороший коллектив, хотя там нет звезд, но он показывает качественную игру. Не могу сказать, что «Спартак» недооценил «Урал». Абаскаль поставил всех самых опытных ребят. Никаких спорных позиций не было. Ничейная, равная игра. Так сложилось, что в конце произошло недопонимание защитника «Спартака» и вратаря, чем «Урал» и воспользовался. Бикфалви забил мяч, который принес победу. Хотя, я думаю, хозяева были согласны и на ничью. Что касается «Спартака», никакой трагедии нет. «Спартак» выглядел нормально. Проблемы в обороне как были, так и есть. Это все сказывается. В каждом матче команда пропускает. Стабильности в обороне нет. Хотя вышел Джикия. Но во вратарской позиции опять мы увидели ротацию. В общем, надо играть дальше. Впереди «Зенит».

- Перед «Зенитом» у спартаковцев настроение будет не очень хорошее. Это может сказаться, или неудачный уже матч забудется?

- Конечно, забудется. Это футбол. Так сложилось. Все понимают, что произошло недопонимание между футболистами в концовке встречи, а так игра была ничейная. Ребята старались. Главное, игра есть. Сейчас все будет зависеть от матча с «Зенитом». Питерцы тоже потеряли очки на старте сезона. Без потерь никто не обходится.

- Свинов не тянет уровень, или в голах особо нет его вины?

- Нет. Был момент недопонимания с Литвиновым, который мог выбить мяч куда угодно. Свинов ждал от него каких-то действий. Он не мог пойти в борьбу, потому что два игрока боролись между собой. Так что вины голкипера нет, как и ошибок. К тому же он отбил пенальти. К нему не должно быть претензий.

- Сегодня все новички «Спартака» были в стартовом составе. Как оцените их игру?

- Пока ребята играют нормально. Кого-то выделить не могу. У Медины немного не пошла игра, а все остальные смотрелись достойно.

- Медину меняют второй матч подряд. Он еще не готов или выпадает из игры?

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- Готов. Возможно, на этой позиции ему не очень комфортно. Не знаю. Что-то не получилось у него сегодня. В целом он ничего не портил, но от таких футболистов ждут более острой игры в атаке.

- Рябчук неплохо смотрится уже вторую игру. Можно сказать, что он застолбил место в основе?

- Пока рано об этом говорить. Видно, что потенциал у него большой. Здоровья много. Мобильность большая. Он играл активно. Ничего не портил.

- Как вам Бонгонда? Он уже забил несколько мячей, но его постоянно меняют.

- Такая игра была, что надо было ее освежить и дать время Зиньковскому. Но Тео свое дело делает. Он, возможно, не так активен и играет эпизодами, но моментами смотрится очень ярко.

- Как оцените замены Абаскаля? Обычно они усиливают игру, но сегодня не помогли.

- Да, не сработали. Не скажу, что испортили что-то, просто не усилили игру. В прошлом матче в Казани Абаскаль производил замены, чтобы усилить атаку, а здесь я не понял, что он хотел.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Валерий Гладилин
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Комментарии (1)
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Простой зритель
11 Августа 2023 в 21:13
Нормально сказал.. Ни какой трагедии нет... А игры в обороне как не было ,так и нет. Как болельщик Спартака со стажем ,скажу. Игры вообще нет, есть взаимодействие опытных игроков ,по сути импровизация. Стоит сопернику сыграть по выше ,вся игра рассыпается. Качество передач на уровне аутсайдера, бессмысленная перепасовка с вратарем, ввод мяча из аута проблема и главное не бегут. Берегут силы... Думаю, это вина тренера. Тот же Урал Ганчаренко изменил ,а пришел в одно время с Абаскалем.
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