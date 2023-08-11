Абаскаль: «Реакция команды на это поражение - это самое важное»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом» (2:3).

- Чего сегодня не хватило «Спартаку», чтобы сегодня увезти очки из Екатеринбурга? Учитывая, что и первый тайм в концовке, и в начале второго - все было в ваших руках.

- К сожалению, нам не удалось в правильном направлении направить игру, на выигрыш на 88-й минуте. К сожалению. Естественно, мы лучше должны обороняться на стандартных положениях, мы в очередной раз были наказаны именно в таких моментах.

- Замены, которые вы сделали, были направлены на усиление атакующей линии. Почему не укрепили зону обороны?

- Хлусевич - защитник, Умяров тоже, он опорный полузащитник. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься в обороне, а обороняться за счет владения мячом, атак и так далее. Если у тебя больше игроков обороны, это не значит, что ты лучше обороняешься, это уже индивидуальная ответственность каждого футболиста на поле.

- Можно ли списывать сегодняшний результат на невезение, или есть объективные причины?

- Это только четвертый тур, поэтому еще очень много матчей нам предстоит сыграть впереди. Очень важно, что команда, потерпев первое поражение в сезоне, как она отреагирует. Реакция на это поражение - это самое важное.