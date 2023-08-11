Ганчаренко: «За мою карьеру сложно придумать более эмоционального матча»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал комментарий «Матч ТВ» после игры со «Спартаком» (3:2).

- Поздравляем вас с победой и тем, что на данный момент команда вышла на первое место в турнирной таблице. Поделитесь эмоциями.

- Сложно даже делиться, потому что даже за мою карьеру сложно придумать более эмоционального матча. В нем было все: и незабитый пенальти, и куча забитых голов, много моментов. Это и «Спартак», и бурлящий котел, который у нас сегодня был. Мы благодарны болельщикам, которые нас гнали вперед, несмотря на то, что мы проигрывали. Но и ребята, конечно, то же самое. Реакция на то, когда счет стал 1:2, она заслуживает самых высоких каких-то похвальных слов. Хорошо, что у нас следующая игра еще не скоро, потому что эмоционально мы сегодня отдали всё, что у нас было. Эмоционально сейчас важно восстановиться.

- «Урал» очень мощно начал, первый тайм прямо был на загляденье. Что потом разладилось в игре, может быть, «физики» не хватает где-то?

- Нет. Если мы в конце смогли прибавить, здесь я бы так не сказал. Все-таки путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию. Понятно, что когда выходят свежие футболисты, они меняют игру. Наши игроки, которые вышли, молодые, могут не попадать в ритм. Была такая ситуация 50/50, но потом, когда счет стал 1:2, мы очень хорошо начали играть.

- Можно ли сказать, что сегодня «Урал» на морально-волевых просто спас этот матч?

- Не знаю, но то, что характер у команды есть, это да.

- Вы отправляли даже переводчика на другой фланг. Что пытались донести до Кики?

- Тут уже сложно что-то говорить, потому что и до Кики, и до Итало, и до Мишкича пытались достучаться, это скорее эмоционально-нервная реация.