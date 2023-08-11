Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «За мою карьеру сложно придумать более эмоционального матча»

11 Августа 2023 • 20:34 Комментировать
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал комментарий «Матч ТВ» после игры со «Спартаком» (3:2).

- Поздравляем вас с победой и тем, что на данный момент команда вышла на первое место в турнирной таблице. Поделитесь эмоциями.

- Сложно даже делиться, потому что даже за мою карьеру сложно придумать более эмоционального матча. В нем было все: и незабитый пенальти, и куча забитых голов, много моментов. Это и «Спартак», и бурлящий котел, который у нас сегодня был. Мы благодарны болельщикам, которые нас гнали вперед, несмотря на то, что мы проигрывали. Но и ребята, конечно, то же самое. Реакция на то, когда счет стал 1:2, она заслуживает самых высоких каких-то похвальных слов. Хорошо, что у нас следующая игра еще не скоро, потому что эмоционально мы сегодня отдали всё, что у нас было. Эмоционально сейчас важно восстановиться.

- «Урал» очень мощно начал, первый тайм прямо был на загляденье. Что потом разладилось в игре, может быть, «физики» не хватает где-то?

- Нет. Если мы в конце смогли прибавить, здесь я бы так не сказал. Все-таки путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию. Понятно, что когда выходят свежие футболисты, они меняют игру. Наши игроки, которые вышли, молодые, могут не попадать в ритм. Была такая ситуация 50/50, но потом, когда счет стал 1:2, мы очень хорошо начали играть.

- Можно ли сказать, что сегодня «Урал» на морально-волевых просто спас этот матч?

- Не знаю, но то, что характер у команды есть, это да.

- Вы отправляли даже переводчика на другой фланг. Что пытались донести до Кики?

- Тут уже сложно что-то говорить, потому что и до Кики, и до Итало, и до Мишкича пытались достучаться, это скорее эмоционально-нервная реация.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3
2
3.70 3.70 2.04
Видео
12.08.23 в 15:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.96 3.70 4.00
Видео
12.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.80 3.70 2.48
Видео
12.08.23 в 20:00
Ростов Ростов
Рубин Рубин
2.01 3.50 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
21:29 · Россия. Премьер-лига
Как «Урал» шокировал «Спартак» - видео видео
21:15 · Россия. Премьер-лига
Джикия высказался после поражения от «Урала»
21:03 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» - «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России – 12 августа 2023
20:59 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «С такой обороной разговоры о чемпионстве «Спартака» несерьёзны»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «У «Спартака» каждая атака на их ворота – пожар»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Тройных премиальных за победу над «Спартаком» не будет»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Реакция команды на это поражение - это самое важное»
20:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» пропускает в 14 выездных матчах РПЛ подряд
20:34 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «За мою карьеру сложно придумать более эмоционального матча»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко – первый тренер, обыгравший «Спартак» у руля пяти разных клубов
20:27 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Таких больших эмоций давно не испытывал»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Урал» - команда с характером, они не заслуживали поражения»
20:17 · Россия. Премьер-лига
У Промеса - голевое действие в каждом туре нового сезона Премьер-лиги
20:11 · Россия. Премьер-лига
Егорычев оформил шесть голевых действий в шести последних матчах РПЛ
20:11 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» установил клубный рекорд, обыграв «Спартак»
Все новости
Рекомендуем