Мишкич: «Таких больших эмоций давно не испытывал»

Лучший футболист матча «Урал» - «Спартак» (3:2) Даниэль Мишкич поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Есть ли силы радоваться этой победе и силы праздновать то, что на данный момент «Урал» возглавляет таблицу Премьер-лиги?

- Если честно, не знаю, что сказать. После такого матча у меня нет слов, таких больших эмоций давно не испытывал. Могу только поздравить свою команду с хорошим характером. Мы заслужили эту победу, потому что верили до конца в себя и команду, в итоге получилось.

- Насколько сложно было преломить эмоциональный настрой, как было тяжело играть после незабитого пенальти?

- Да, я был чуть-чуть без настроения, когда не забил пенальти, но это жизнь. Даже футболисты лучше меня не забивали голы, поэтому жизнь идет дальше. У меня был еще один голевой момент, и всё было красиво после этого.

- Каково игралось сегодня при 20 000 болельщиках, чувствовалась ли поддержка?

- Конечно, я только могу сказать большое-большое спасибо нашим болельщикам. Без них ничего этого не было бы, поэтому благодарю всех, кто приехал сегодня на стадион.