Егорычев оформил шесть голевых действий в шести последних матчах РПЛ

Полузащитник екатеринбургского «Урала», один из главных героев победного матча против «Спартака» Андрей Егорычев забил во втором матче РПЛ подряд. Теперь у игрока шесть набранных баллов по системе гол+пас в последних шести матчах в Премьер-лиги (три гола и три ассиста).

Любопытным фактом об игроке делится Opta Sports: в первых 125 матчах в чемпионате России у Егорычева было лишь восемь голевых действий – всего пять голов и три голевые передачи.

Напомним, что «Урал» пятничным вечером одержал над «Спартаком» волевую победу со счётом 3:2. О том, чем был наполнен яркий матч, читайте в нашем ревью.