​«Урал» установил клубный рекорд, обыграв «Спартак»

В стартовой игре четвёртого тура Российской премьер-лиги «Урал» обыграл «Спартак» с результатом 3:2. В текущей турнирной таблице чемпионата России именно команда Виктора Ганчаренко занимает первое место с 10 зачётными баллами в кармане.

10 очков после четырёх стартовых туров – это лучший старт «Урала» в чемпионате России. Об установлении «шмелями» клубного рекорда рассказывает Opta.

Следующий матч Премьер-лиги России «Урал» проведёт в субботу, 19 августа. Команда Виктора Ганчаренко будет играть против «Балтики» на поле соперника.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Урал» занял 11-е место.