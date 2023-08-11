​Тренер Ганчаренко не проигрывает в 7 последних матчах против «Спартака»

Четвёртый тур чемпионата России стартовал с сенсации - «Урал» обыграл на своём поле «Спартак» со счётом 3:2. Успешная серия главного тренера «шмелей» Виктора Ганчаренко продлилась, и теперь она состоит из семи матчей без поражений. Пять из этих игр были выиграны, а ещё две – завершились вничью.

В последний раз Ганчаренко проигрывал «Спартаку» в качестве тренера ЦСКА в марте 2020 года. Тогда кубковое дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу «красно-белых».

На текущий момент именно «Урал» с 10 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата России.