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«Спартак» на 90-й минуте упустил победу, а на 94-й – проиграл: «Урал» Ганчаренко прервал ударную серию «красно-белых»

11 Августа 2023 • 20:02 Комментировать (8)
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

«Урал» и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 11 августа на стадионе «Екатеринбург Арена».

Протокол игры  
Урал3:2Спартак Москва
(1:0) Мишкич Даниэль45'  
  54'Бонгонда Тео (1:1)
  81'Соболев Александр Сергеевич (1:2)
(3:2) Бикфалви Эрик90'  
(2:2) Егорычев Андрей90'  
Помазун ИльяКулаков Денис 85' (Бикфалви Эрик ( 85') Бегич Сильвие  87'ИталоБевеев Мингиян  44'Мишкич ДаниэльАюпов Тимур 69' (Ишков Илья ( 69') Нейва КристианЕгорычев АндрейКаштанов Алексей 61' (Гильерме Шеттине ( 61'  68') Юшин Александр  38' 69' (Дмитриев Игорь ( 69')
Запасные: Сиссе ИбраимаМосин ЕгорЭмерсон Иллой-АйетБуркин ДмитрийЖелезнов ЮрийСунгатулин ФанильМамин Алексей
Свинов ИльяДенисов Даниил 73' (Хлусевич Даниил ( 73'  90') Литвинов РусланДжикия Георгий  88'Рябчук ОлегЗобнин Роман 73' (Умяров Наиль ( 73') Мартинс КристоферМедина Хесус 56' (Игнатов Михаил ( 56') Бонгонда Тео 73' (Зиньковский Антон ( 73') Соболев Александр Сергеевич  28'Промес Квинси
Запасные: Бальде Диао КейтаПруцев ДанилКлассен ЛеонМелёшин ПавелМозес ВикторМаксименко АлександрДуарте АлексисЧернов Никита
11 августа. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

 

Пять побед в пяти матчах нового сезоне – так хорошо «Спартак» не стартовал ещё никогда. Есть и ещё одна пятёрка, именно столько «красно-белые» везут «Зениту» уже после трёх туров РПЛ. Посреди недели «Спартак» устроил невероятные 5:4 с «Пари НН», ещё и лидерам дал отдохнуть. Промес и Бонгонда появились всего на полчаса, а Соболев вообще не сыграл на Кубок России. Так что атакующее трио в Екатеринбурге должно было выглядеть свежо.

Однако на первых минут все говорили только об атаке «шмелей». Очень активно начал матч «Урал», довольно быстро создав голевой момент. Неудачно защитники «красно-белых» разыграли мяч со своим вратарём, Александр Юшин совершил перехват и мгновенно прострелил на ближнюю штангу, откуда Андрей Егорычев в одно касание пробил по воротам. Но в цель не попал. А через пару минут «Урал» получил ещё более шикарный шанс.

Егорычев нашёл Аюпова на ударной позиции, Тимур плотно пробил, попав в руку Руслану Литвинову. Кирилл Левников сбегал к монитору, посмотрел повтор и назначил пенальти. Даниэль Мишкич с 11 метров пробил в правый нижний угол, но туда же метнулся и Свинов, отразивший пенальти. Голкипер, конечно, спасал «красно-белых», тащил гостей, а оборона «Спартака» продолжала ошибаться.

Алексей Каштанов убежал от Литвинова и Джикия, оказался с глазу на глаз с вратарём, но Илья Свинов удар парировал. Мяч отскочил обратно на Каштанова, тот уже обыграл Свинова, однако подстраховал в подкате Роман Зобнин. «Спартак» с трудом ответил лишь усилиями Промеса и Соболева. Квинси навесил, Александр пробил из убойной позиции, но и тут сейв голкипера состоялся – Помазун потянул в блестящем броске.

Гол в первом тайме всё-таки состоялся. На второй компенсированной минуте Юшин обыгрался с Каштановым и нанёс опасный удар по воротам, но мяч попал в защитника и выскочил за пределы штрафной площади, откуда Даниэль Мишкич с подбора нанёс великолепный выстрел в самый угол – 1:0. «Урал» открыл счёт перед перерывом, но лидировал совсем недолго. «Спартак» отдохнул, разогнался и отыграл преимущество «шмелей».

Даниил Денисов с правого фланга сыграл на Промеса, Квинси от угла штрафной площади выдал филигранный навес на Тео Бонгонда, который головой отправил мяч в сетку – 1:1. После гола «красно-белых» хозяева заиграли поинтереснее. Шеттине после сольного прохода Юшина бил из центра штрафной площади – Свинов выручил «Спартак». В концовке матча Ишков после ошибки Хлусевича прострелил, Шеттине в касание пробил из удобной позиции, однако попал в штангу!

Казалось, что ничья будет счастьем для «красно-белых», но они сумели вырвать победу. Александр Соболев подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр и с линии штрафной площади пробил, а рикошет от Кики смутил Помазуна – 1:2. Следом ещё и Промес мог лишить «Спартак» нервной концовки шикарным обводящим ударом. Однако Помазун кончиками пальцев перевёл мяч в штангу.

Интереснейший получился матч в Екатеринбурге, но не завершился он победой «Спартака». Шестой подряд в новом сезоне не случилось. Ишков с опаснейшего стандарта пробил в «стенку», однако на подборе лучше всех сработал Егорычев, вколотивший мяч в сетку – 2:2. А уже на 4-й добавленной минуте Шеттине скинул мяч на угол вратарской, там Литвинов со Свиновым не разобрались, а расторопный Эрик Бикфалви разобрался в ситуации – 3:2. До финального свистка ещё успело случиться удаление Шеттине, но на итоговый результат оно никак не повлияло.

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Комментарии (8)
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старый ХЬЮ
11 Августа 2023 в 20:36
" Ударная серия!?" Вы серьёзно? А с кем играл Спартак? Три матча с командами ниже среднего не мудрено показать "ударную серию" Урал и Ганчаренко с победой!
CELTIC FROST
11 Августа 2023 в 20:25
Казалось, что ничья будет счастьем для «красно-белых», но они сумели вырвать победу.(с) и строчками ниже -Интереснейший получился матч в Екатеринбурге, но не завершился он победой «Спартака». (с) Однако жжж)))
InterSan
11 Августа 2023 в 20:25
Гончар - Вперед.
TEREX
11 Августа 2023 в 20:24
Урал мужики! С заслуженной победой! рановато хрюндилям пели дифирамбы..)) а впереди еще хорошие команды, а не аутсайдеры..))
Простой зритель
11 Августа 2023 в 20:20
Если, за это время, тренер не научил их играть в обороне....Дальше, ничего хорошего не будет. Это играли с середняками и аутсайдерами.. Сколько Зенит им накидает , страшно подумать. Впрочем может и мало, будут сидеть весь матч, как Факел, в глухой обороне. В общем еще один сезон в пустую ..5-6 место.
redwhite1959
11 Августа 2023 в 20:17
Как пел в одной из песен Макаревич - а с нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдёт! У "Спартака" - как всегда - неплохое нападение и - ДЫРЯВАЯ защита!(( Меняются тренеры, меняются игроки - но всё остаётся на "круге своя". Если бы в конце игры негр хозяев не промазал в пустые ворота, а забил, то матч с большой долей вероятности закончился бы со счётом 2-1 в пользу "Урала". Но тут сработал принцип - не забиваешь ты - забивают тебе! Игра раскрылась и - показала полную беспомощность игры в защите гостей. Особо хочется отметить Джикию - играет постоянно в "мёртвых" зонах, т.е. там где нет мяча. Такое ощущение, что специально их находит, чтобы не "накосячить". Стал чаще делать пасы вперёд, но все они - "парашюты" - летят долго и всё время достаются сопернику. Чем он так привлекает Абаскаля - непонятно! Слабый деф!(( Впрочем такой же как и Хлусевич с Денисовым, которые в обороне играют безобразно! Резюме - командная игра у Абаскаля несбалансирована - атакующие действия более-менее налажены, в обороне - сплошные "дыры". Да ещё Свинов чудит!((
Volk Odinochka
11 Августа 2023 в 20:12
Ужасная игра Спартака в обороне. Да и сама игра обеих команд больше сумбурная чем мастерская - две штанги, голы с рикошетов. Мы же слишком много пропускаем, очень много. Постоянно забивать больше чем пропускать не получится. С обороной что-то надо делать - срочно!
Alexs
11 Августа 2023 в 20:04
Браво Гончаренко!
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