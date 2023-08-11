«Спартак» на 90-й минуте упустил победу, а на 94-й – проиграл: «Урал» Ганчаренко прервал ударную серию «красно-белых»

«Урал» и «Спартак» сыграли в рамках чемпионата России. Матч четвёртого тура РПЛ состоялся 11 августа на стадионе «Екатеринбург Арена».

Пять побед в пяти матчах нового сезоне – так хорошо «Спартак» не стартовал ещё никогда. Есть и ещё одна пятёрка, именно столько «красно-белые» везут «Зениту» уже после трёх туров РПЛ. Посреди недели «Спартак» устроил невероятные 5:4 с «Пари НН», ещё и лидерам дал отдохнуть. Промес и Бонгонда появились всего на полчаса, а Соболев вообще не сыграл на Кубок России. Так что атакующее трио в Екатеринбурге должно было выглядеть свежо.

Однако на первых минут все говорили только об атаке «шмелей». Очень активно начал матч «Урал», довольно быстро создав голевой момент. Неудачно защитники «красно-белых» разыграли мяч со своим вратарём, Александр Юшин совершил перехват и мгновенно прострелил на ближнюю штангу, откуда Андрей Егорычев в одно касание пробил по воротам. Но в цель не попал. А через пару минут «Урал» получил ещё более шикарный шанс.

Егорычев нашёл Аюпова на ударной позиции, Тимур плотно пробил, попав в руку Руслану Литвинову. Кирилл Левников сбегал к монитору, посмотрел повтор и назначил пенальти. Даниэль Мишкич с 11 метров пробил в правый нижний угол, но туда же метнулся и Свинов, отразивший пенальти. Голкипер, конечно, спасал «красно-белых», тащил гостей, а оборона «Спартака» продолжала ошибаться.

Алексей Каштанов убежал от Литвинова и Джикия, оказался с глазу на глаз с вратарём, но Илья Свинов удар парировал. Мяч отскочил обратно на Каштанова, тот уже обыграл Свинова, однако подстраховал в подкате Роман Зобнин. «Спартак» с трудом ответил лишь усилиями Промеса и Соболева. Квинси навесил, Александр пробил из убойной позиции, но и тут сейв голкипера состоялся – Помазун потянул в блестящем броске.

Гол в первом тайме всё-таки состоялся. На второй компенсированной минуте Юшин обыгрался с Каштановым и нанёс опасный удар по воротам, но мяч попал в защитника и выскочил за пределы штрафной площади, откуда Даниэль Мишкич с подбора нанёс великолепный выстрел в самый угол – 1:0. «Урал» открыл счёт перед перерывом, но лидировал совсем недолго. «Спартак» отдохнул, разогнался и отыграл преимущество «шмелей».

Даниил Денисов с правого фланга сыграл на Промеса, Квинси от угла штрафной площади выдал филигранный навес на Тео Бонгонда, который головой отправил мяч в сетку – 1:1. После гола «красно-белых» хозяева заиграли поинтереснее. Шеттине после сольного прохода Юшина бил из центра штрафной площади – Свинов выручил «Спартак». В концовке матча Ишков после ошибки Хлусевича прострелил, Шеттине в касание пробил из удобной позиции, однако попал в штангу!

Казалось, что ничья будет счастьем для «красно-белых», но они сумели вырвать победу. Александр Соболев подхватил мяч на левом фланге, сместился в центр и с линии штрафной площади пробил, а рикошет от Кики смутил Помазуна – 1:2. Следом ещё и Промес мог лишить «Спартак» нервной концовки шикарным обводящим ударом. Однако Помазун кончиками пальцев перевёл мяч в штангу.

Интереснейший получился матч в Екатеринбурге, но не завершился он победой «Спартака». Шестой подряд в новом сезоне не случилось. Ишков с опаснейшего стандарта пробил в «стенку», однако на подборе лучше всех сработал Егорычев, вколотивший мяч в сетку – 2:2. А уже на 4-й добавленной минуте Шеттине скинул мяч на угол вратарской, там Литвинов со Свиновым не разобрались, а расторопный Эрик Бикфалви разобрался в ситуации – 3:2. До финального свистка ещё успело случиться удаление Шеттине, но на итоговый результат оно никак не повлияло.