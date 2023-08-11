Матч «Урала» и «Спартака» посетили почти 20 тысяч зрителей

Стартовый матч четвёртого тура РПЛ между «Уралом» и столичным «Спартаком» посетили 19 385 человек. Это является наивысшим показателем посещаемости для «Екатеринбург Арены» с тех пор, как для попадания на стадион стало обязательным оформление Fan ID (паспорта болельщика).

Напомним, что в концовке сегодняшней игры уральцы сенсационно вырвались вперёд. В добавленное время голом отличился знаменитый легионер клуба – румынский форвард Эрик Бикфалви, на табло – 3:2. О том, чем была наполнена очередная яркая игра РПЛ, читайте в нашем традиционном обзоре.