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Матч «Урала» и «Спартака» посетили почти 20 тысяч зрителей

11 Августа 2023 • 20:01 Комментировать
Урал
3:2
Спартак Москва
окончен

Стартовый матч четвёртого тура РПЛ между «Уралом» и столичным «Спартаком» посетили 19 385 человек. Это является наивысшим показателем посещаемости для «Екатеринбург Арены» с тех пор, как для попадания на стадион стало обязательным оформление Fan ID (паспорта болельщика).

Напомним, что в концовке сегодняшней игры уральцы сенсационно вырвались вперёд. В добавленное время голом отличился знаменитый легионер клуба – румынский форвард Эрик Бикфалви, на табло – 3:2. О том, чем была наполнена очередная яркая игра РПЛ, читайте в нашем традиционном обзоре.

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Спартак Москва Урал Екатеринбург Арена
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