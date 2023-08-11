Борис Игнатьев: «Рубин» не вернётся в передовые команды РПЛ»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев уверен, что казанский «Рубин» пока не сможет вернуться в число передовых команд Российской премьер-лиги.

«Пока не вижу перспектив, чтобы «Рубин» ворвался в передовые команды РПЛ. Может быть, это случится в далеком будущем. У Рахимова достаточно опыта, но от него мало что зависит, зависит от руководства. Нужно улучшить условия, селекционную службу, много моментов надо менять», - делится Игнатьев с Legalbet.

Напомним, «Рубин» в текущем сезоне стал одной из двух новых команд РПЛ после вылета в Мелбет-Первую лигу по результатам сезона позапрошлого. Руководит командой опытный тренер Рашид Рахимов.