«Урал» не реализовал верный момент, тут же «Спартак» повёл

Ближе к концу второго тайма матча четвёртого тура Премьер-лиги, в котором «Урал» принимает «Спартак», хозяева имели идеальный момент для того, чтобы снова выйти вперёд. Гильерме Шеттине метров с семи бил по полупустым воротам и умудрился направить мяч в дальнюю штангу. За промах тура уральцы были наказаны ответным голом. Форвард Александр Соболев в свою очередь нанес удар по воротам, и мяч рикошетом от ноги защитника все же оказался в сетке ворот.

На табло 2:1, «Спартак» с 12 очками уверенно лидирует, соперник делит третью строчку (7 баллов).

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.