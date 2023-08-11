Чанов – о Зайнутдинове: «Просто так продаж у ЦСКА не бывает»

Бывший тренер системы московского ЦСКА Вячеслав Чанов оценил вероятный уход из клуба Бактиёра Зайнутдинова. Напомним, что игрок сборной Казахстана очень близок к переходу в турецкий топ-клуб – «Бешикташ».

«Для ЦСКА сейчас уход любого игрока – проблема. Что в голове у руководителей селекции ЦСКА – не понятно. Полагаю, на прицеле у них есть какие-то игроки. Просто так продаж у ЦСКА не бывает», - рассказал Чанов «РБ Спорт», добавив, что основу столичного клуба мы увидим только после окончания летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что за 25-летнего игрока московский клуб получит 5 млн евро.