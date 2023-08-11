У Бонгонда голевое действие в каждом из четырёх матчей РПЛ

Летний новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда стал первым игроком в истории «красно-белых» в текущем веке, которому удалось отличиться голевым действием в каждом из четырёх стартовых матчей Российской премьер-лиги.

Напомним, что в первом туре против «Оренбурга» у Бонгонда в активе ассист. Во втором туре он уже поразил ворота «Балтики», как и в третьем – ворота «Рубина». Свой третий гол в чемпионате России Бонгонда забил сегодня, 11 августа в гостевом матче «Спартака» против «Урала».

Отметим, ещё один гол легионер оформил в рамках первого тура группового этапа Кубка России – в ворота «Краснодара».

Текстовую трансляцию игры «Урал» - «Спартак» проводит портал LiveResult.ru.