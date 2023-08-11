Бонгонда снова спасает «Спартак», новичок забил «Уралу»

Четвёртый тур Премьер-лиги стартовал в Екатеринбурге, где «Урал» играет против «Спартака». Хозяева поля выиграли первый тайм, забив в компенсированное к компенсированному времени, когда Даниэль Мишкич прицельно попал в правый нижний угол ворот. Сразу после перерыва противник отыгрался. С правого фланга атаки Квинси Промес доставил мяч к линии вратарской, а Тео Бонгонда забил свой очередной гол. Новичок «Спартака» так сильно пробил головой, что голкипер только смог коснуться мяча, который летел практически в него.

Счет стал 1:1. «Спартак» становится единоличным лидером, соперник идет третьим. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.