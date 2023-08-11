Байрамян – о поражениях «Ростова»: «Хорошо, что это случилось в начале сезона»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал последние результаты дончан в официальных матчах. Напомним, что в рамках третьего тура РПЛ клуб разгромно проиграл «Крыльям Советов» (1:5), а на неделе в Кубке России уступил «Уралу» - 0:1.

«Хорошо, что это случилось в начале сезона. Теперь тренерам и футболистам нужно разбирать нашу игру, найти решения и действовать дальше. Считаю, это пойдёт нам на пользу», - цитирует Байрамяна «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» по итогам сезона прошлого занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на седьмой строчке в турнире.