Московский «Спартак» снова не смог сыграть на ноль в текущем сезоне. В матче с «Уралом» в четвёртом туре Премьер-лиги столичная команда могла пропустить ещё на 12-й минуте, но Даниэль Мишкич не смог пробить Илью Свинова с 11-метровой отметки. В итоге полузащитник добился своего, но с более приличного расстояния. На второй добавленной минуте к первому тайму Мишкич в касание запустил мяч впритирку с правой штангой, и здесь Свинов уже не выручил. Счет стал 1:0 в пользу «Урала». Результативная попытка представлена в видеоформате. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.