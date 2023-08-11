В «Факеле» опровергли слухи о приходе Мирзова

В воронежском «Факеле» опровергли слухи о приходе в клуб российского полузащитника Резиуана Мирзова. 30-летний футболист после прошлого сезона покинул «Химки» и до сих пор является свободным агентом.

«Мы не предлагали Мирзову контракт и не ведём с ним сейчас переговоры», - цитирует «РБ Спорт» спортивного директора «Факела» Кирилла Котова.

Напомним, ранее Мирзов помимо «Химок» выступал за столичные «Торпедо» и «Спартак», тульский «Арсенал» и другие российские клубы.

На данный момент воронежский клуб идёт на 16-м, последнем месте турнирной таблицы РПЛ.