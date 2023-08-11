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Мишкич открыл счёт в матче со «Спартаком», «Урал» становится лидером Премьер-лиги

11 Августа 2023 • 18:54 Комментировать
Урал
1:0
Спартак Москва
2-й тайм

В первом матче четвёртого тура Премьер-лиги «Урал» принимает «Спартак». Футболисты ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу команды Виктора Ганчаренко. Уже в самом дебюте Тимур Аюпов заработал пенальти для хозяев, но Даниэль Мишкич с точки не смог пробить голкипера Илью Свинова, который сегодня дебютирует в Премьер-лиге в составе «красно-белых». Тем не менее, в компенсированное время первого тайма Мишкич снова наносил удар, но уже метров с 25, и на сей раз всё получилось очень удачно, мяч влетел в сетку у правой штанги.

Счет стал 1:0, «Урал» выходит на первое место, соперник - второй.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Даниэль Мишкич
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